Kayseri'deki FETÖ davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılan 5 adliye çalışanının yargılanmasına devam edildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık avukatları katıldı. Sanıklar Mustafa A, Zeynel B, Hasan Ö, Ali U. ve Resul Ç. ise tutuklu bulundukları Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya iştirak etti.

Duruşmada, Hasan Ö'nün avukatı Özcan Akıncı, mahkeme başkanı Mehmet Ağar ve heyet üyesi Yasin İsmailoğulları hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme savcısı ise talebin reddi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti, talebin, reddi istenen hakimlerin yokluğunda değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle duruşmayı erteledi.

Reddi hakim talebi, Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesince incelenerek karara bağlanacak.