Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi cityscape müşteri Veeam
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
Kristal kaya tuzu ömrü uzatır
İhracat rakamı açıklandı
1 kuruş mağduriyeti
1 kuruş mağduriyeti
CHP'den mülk atağı
CHP'den mülk atağı
AVM satışı açıklaması
AVM satışı açıklaması

Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

- "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında açılan ayrı davalarda yargılanan, aralarında meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da bulunduğu 2'si tutuklu 4 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi

Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında açılan davalarda yargılanan 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Erdal Bostan, tutuksuz yargılanan Erhan Genç ve Azmi Altaş ile avukatları hazır bulundu. Sanık Necmettin Akgün ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık işçi Bostan, kullandığı telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 9 bin 406 giriş yapıldığı iddiasına ilişkin, bunun doğru olmadığını söyledi. Bostan, uygulamayı indirmediği ve kullanmadığını savundu.

Eski komiser yardımcısı Akgün ile Altaş da haklarındaki ByLock iddialarını reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Akgün, Bostan, Genç ve Altaş'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Akgün ve Bostan'ın, yurt dışı yasağı uygulayarak tahliyesini kararlaştırdı.

Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Y.Ş. ve H.D, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği listede isimleri bulunduğu gerekçesiyle beraat etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FetöKayseriPdy
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5