Kayseri'deki FETÖ/PDY davalarında karar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında açılan davalarda yargılanan 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda, tutuklu sanık Erdal Bostan, tutuksuz yargılanan Erhan Genç ve Azmi Altaş ile avukatları hazır bulundu. Sanık Necmettin Akgün ile de tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.

Sanık işçi Bostan, kullandığı telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 9 bin 406 giriş yapıldığı iddiasına ilişkin, bunun doğru olmadığını söyledi. Bostan, uygulamayı indirmediği ve kullanmadığını savundu.

Eski komiser yardımcısı Akgün ile Altaş da haklarındaki ByLock iddialarını reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanıklar Akgün, Bostan, Genç ve Altaş'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, tutuklu sanıklar Akgün ve Bostan'ın, yurt dışı yasağı uygulayarak tahliyesini kararlaştırdı.

Öte yandan, aynı mahkemede tutuksuz yargılanan meslekten ihraç edilen öğretmenler Y.Ş. ve H.D, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı, 11 bin 480 cep telefonunun, kullanıcı iradesi dışında ByLock'a yönlendirildiği listede isimleri bulunduğu gerekçesiyle beraat etti.