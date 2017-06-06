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Kayseri'deki halk otobüsü kazası

- Otobüsün 7 araca çarpıp bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın, sürücü hatasından kaynaklandığı belirlendi

Kayseri'deki halk otobüsü kazası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde kontrolden çıkan halk otobüsünün, park halindeki 7 otomobile çarpıp bir kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden olduğu kazanın, sürücünün "uyuklamasından" kaynaklandığı belirlendi.

Dün ilçe merkezinden Erciyes Üniversitesi yönüne giden Mehmet I. yönetimdeki 38 AB 362 plakalı halk otobüsünün, Atatürk Bulvarı'nda karıştığı kazayla ilgili ilk incelemeler tamamlandı.

Yolun sağında park halindeki otomobillere çarparak yaklaşık 200 metre sonra durabilen halk otobüsünün şoförü Mehmet I, hastanedeki tedavisi ve emniyetteki işlemlerin ardından gözaltına alındı. Sürücünün, ilk ifadesinde "Uykusuzdum, uyuklamışım" dediği öğrenildi.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı ve Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk incelemesinde, otobüsün fren sisteminde veya başka bir mekanik aksamında arıza olmadığı belirlendi.

Otobüsle ilgili detaylı teknik inceleme yapılması için Makine Mühendisleri Odası bünyesinde teknik bir ekip kurulacağı bildirildi.

Dün meydana gelen kazada, kontrolden çıkan Mehmet I. yönetimindeki halk otobüsü, park halindeki 7 araca çarpmasının ardından 200 metre sonra durabilmiş, otobüsün çarptığı bazı araçlar takla atmış, bazıları ezilip kullanılamaz hale gelmişti.

Kazada, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Neslihan Can hayatını kaybetmiş, sürücü Mehmet I. ile otobüsteki yolcular ve yayalardan 3'ü yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Halk OtobüsüKayseri
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