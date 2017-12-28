Kayseri'deki ihtiyaç sahipleri için

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaşılması ve israfın engellenmesi amacıyla "Sosyal Destek Kartı" uygulaması başlatıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Lisesi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, yenilikçi ve sosyal bir belediye olduklarını söyledi.

İki yeni projeleri olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Biz 11 aşevinde 700 aileye ve 4 bin 276 kişiye günde üç öğün ve en az üç çeşit sıcak yemek veriyoruz. Şehrin farklı bölgelerindeki 13 ayrı sosyal yardım büfesi ve toplam 24 farklı nokta aracılığı ile ihtiyacı olduğu tespit edilen bin 401 aileye ve 6 bin 173 kişiye her gün 10 bin 346 ekmek dağıtılıyor. Bizim ihtiyaç sahibi ailelerimize gerçek ihtiyaçlarını, gerçekten cevap verecek iki projemiz var. Artık ihtiyaç sahiplerine Sosyal Destek Kartı dağıtacağız. Aşevlerinde, 'Yemeği beğenmeyip döküyorlar' şeklinde şikayetler geliyordu. Aşevlerinden ekmeği alıp, yemeğe çok bakılmadığı söyleniyordu. Mahallenin göbeğinde, hem de onur kırıcı şekilde saatlerce kuyrukta beklendiği şikayetlerini hep duyduk. Bunların içerisinde abartı olanlar olabilir. Bizler hem bu şikayetleri değerlendirdik hem de bunu tamamlayıcı neler yapmalıyız diye düşündük. Sosyal Destek Kartı oluşturma kararı verdik. Bu sayede kendi damak zevkine göre evlerinde kendileri yemek pişirsin istedik. Ekmeği yine biz dağıtacağız, ekmekte sıkıntı yok aynı noktalarda aşevlerinde ekmekler dağıtılacak."

Çelik, 360 aileye yemek kartları dağıtılacağını, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından gerçek ihtiyaç sahiplerinin tespitinin yapıldığını anlattı.

Kart dağıtımında hassasiyet göstereceklerini vurgulayan Çelik, bunların sınırlı ve kontrollü kullanılacağını ifade etti.

İhtiyaç sahibi ailedeki birey sayısına göre, Sosyal Destek Kartı'na aylık 100-225 lira yükleme yapılacağını vurgulayan Çelik, "Biz ihaleye çıktık ve 25'ten fazla şubesi olan market zinciri bu ihaleyi aldı. Bu kartlar 16 ilçede geçerli olacak. Kartı kullananlar parfümeri, tekel maddeleri, bijuteri gibi lüks tüketim maddelerini alamayacaklar." dedi.

Kartı kullanan kişilerle alakalı her ay sonu raporlar geleceğini aktaran Çelik, toplu ürün alan kişilere şüphe ile yaklaşacaklarını ve o ürünleri satma ihtimaline karşı kontrol edeceklerini sözlerine ekledi.

- Kayseri Kardeşlik Platformu oluşturulacak

Kayseri Kardeşlik Platformu'nu oluşturduklarını da dile getiren Çelik, hayırsever Kayserilileri Kardeşlik Platformu'na katılmaya davet etti.

Başkan Çelik, belediyenin varlıklı kişilerden para alıp, ihtiyaç sahiplerine vermeyeceğini, sadece köprü vazifesi göreceğini ifade ederek, "Bu projeyle ihtiyaç sahibi hiçbir aile kalmayacak. Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek uzmanlarının bu yardımlarının takibini yapacak. Kayseri, bu projeyle Türkiye'ye örnek olacak. İsteyen hayırseverler Büyükşehir Belediyesine Sosyal Destek Kartı için şartlı bağış yapabilecekler." diye konuştu.