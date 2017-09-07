Kayseri'deki marketçi cinayeti sanığına 26 yıl 8 ay hapis

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de gönül ilişkisi olan kadını taciz ettiği iddiasıyla market sahibini öldüren zanlı 26 yıl 8 ay, ölen marketçi tarafından tacize uğradığı ileri sürülen kadın ise 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.G. (28), gönül ilişkisi yaşadığı tutuklu sanık A.Y. (39), Ş.G'nin tutuklu yargılanan eşi İ.G.(36), Ş.G'nin arkadaşı B.U. (31) ile avukatlar hazır bulunurken, şikayetçi taraf duruşmaya katılmadı.

Duruşmada son sözleri sorulan A.Y. "Böyle olmasını istemezdik, olay buralara kadar geldi. Pişmanım, diyecek bir şeyim yok." dedi.

Sanık İ.G. ise "Benim bu olaydan haberim olmadığı gibi işlemediğim bir suçtan dolayı cezaevinde yatıyorum, beraatımı istiyorum." ifadesini kullandı.



Önceki celse tutuklu olan ve 8 aylık hamile olduğu için celse arası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sanık Ş.G. de duruşma salonuna kucağında 2 aylık bebeği ile geldi.

Ş.G. savunmasında, kimseye yardım etmediğini ve A.Y'nin kendisine "Çağır, sadece konuşuruz, en fazla döverim." dediğini aktardı.

Silahtan haberi olmadığını iddia eden Ş.G. "Ben de çağırdım. Silahtan bile haberim yoktu. 2 aylık bebeğim var, beni ondan ayırmayın." diye konuştu.

Tutuksuz sanık B.U. ise cinayetten bir gün önce gece plan yapılmadığını belirterek, "Murat o gece Ş.G'ye mesaj attı. Ş.G'nin eşi İ.G. sinirlendi, ben de evde kavga çıkmasın diye konuşmak için Murat'a sosyal medyadan mesaj attım, onu da görmedi." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık A.Y'ye "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Öldürülen marketçi tarafından tacize uğradığı ileri sürülen tutuksuz sanık Ş.G'ye ise "suça yardım etme suretiyle suça iştirak" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, İ.G. ve B.U'nun ise delil yetersizliğinden beraatlerine hükmetti, İ.G'yi tahliye etti.

Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde Murat Memiş, 2 Ocak'ta, kamyonetin içinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınmıştı.

