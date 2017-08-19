Kayseri'deki sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunan, Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurumları ve yöneticilerini aşağılayan, hakaret eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan Ö.Ö, İ.Ö, S.K, N.Ö, Ö.A. ve İ.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.P, H.D. ile B.E. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.