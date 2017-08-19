Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam sanal koruma Mehmet Köse Muhammet Beşir
Ajda Pekkan Bodrum'da konser verdi
Bodrum'dan Ajda geçti
HAVELSAN sınavı geçti
HAVELSAN sınavı geçti
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı

Kayseri'deki sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları suçlamasıyla 6 kişi tutuklandı.

Kayseri'deki sosyal medyadan terör propagandasına 6 tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 15 Ağustos'ta sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK lehine paylaşımlarda bulunan, Türkiye Cumhuriyeti devleti, kurumları ve yöneticilerini aşağılayan, hakaret eden ve örgütün propagandasını yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 9 zanlının savcılık sorgusu tamamlandı.

Zanlılardan Ö.Ö, İ.Ö, S.K, N.Ö, Ö.A. ve İ.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, C.P, H.D. ile B.E. adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KayseriKCKPkkPropagandaSosyal MedyadanTerör örgütüTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5