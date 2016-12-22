Kayseri'deki terör operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün gençlik yapılanmasında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 13 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Savcılıktaki sorguları sonrası nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, "örgüt üyesi olmak ve örgüt adına propaganda yapmak" suçlamasıyla cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.