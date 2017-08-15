Kayseri'deki uyuşturucu operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen dört ayrı operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu temin ettikleri belirlenen kişilere yönelik düzenlediği operasyonlarda Tamer Y, Ahmet P, Murat A, Fatih T. ile Salih K. gözaltına alındı.
Zanlıların üzerlerinde, araçlarında ve kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, 14 parça halinde 60 gram eroin ve 14 parça halinde metamfetamin, kokain, bonzai, afyon sakızı ve sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.