Kayserili üreticiler kendi süt markalarını oluşturdu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'deki süt üreticileri bir araya gelerek "Hunat Süt" markasıyla süt mamülleri satmaya başladı.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden yapılan açıklamaya göre, birliğin iştiraki olarak üretime başlayan Hunat Süt, kırsaldaki üreticinin sütünü aracısız bir şekilde işleyerek pazara sunmayı amaçlıyor.

Ayran, tereyağ ve yoğurt gibi süt mamülleri satmaya başlayan birlik, kısa süre sonra da çiğ süt satışına başlayacak.

Bünyan ilçesine kurulu tesiste işlenen sütler, kent merkezinde bulunan Köşk Mahallesi'ne açılan Hunat Süt Marketi'nde tüketiciyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birlik Başkanı Günay Çakı, üretim tesisinin şimdilik günlük 30 ton süt işleme kapasitesiyle çalışacağını, uzun vadede hem tesisin kapasitesini artırmayı hem de marketlerin şubelerini açmayı hedeflediklerini belirtti.

Hem üreticiyi desteklemek hem de tüketiciyi korumak istediklerini anlatan Çakı, şunları kaydetti:

"Uzun vadede ise Kayseri'nin kendi üreticileri ile tüm Türkiye'de isim yapmış bir marka olmayı hedefliyoruz. Bünyan'a kurduğumuz süt işleme tesisimiz tek vardiyada günlük 30 ton işleme kapasitesine sahip. Ancak talep arttığında günlük 60 tona kadar çıkacağız. Hunat markasının patentini aldık. Hunat Süt markası adı altında yoğurt, ayran, tereyağı ve peynir üretimine başladık. Ayrıca Köşk Mahallesi'nde satış yapmak için açacağımız Hunat Market'te üyelerimizin işlediği süt ürünlerini ve ilerleyen zamanlarda eti de satacağız. Önümüzdeki dönemlerde bu marketleri de şubeleşerek artırmak istiyoruz."

- "Kentin günlük süt üretimi 500 ton"

Kayseri'nin günlük süt üretiminin yaklaşık 500 ton civarında olduğunu aktaran Çakı, bu sütün 250 tonunun Develi ilçesinden elde edildiğini bildirdi.

Birliğin yaklaşık bin 300 üyesi ve 63 bine yakın sığırı bulunduğunu belirten Çakı, şunları kaydetti:

"Kayseri genelinde doğurgan hayvan sayısı 80 bin civarında seyrediyor. Kayseri kırsalı süt üretim miktarı ve hayvan yetiştiriciliği açısından sınıfta kalmış durumda. Kayseri için kabul edilebilir miktarlarda süt üretemiyoruz. Üretici para kazanamıyor. Kazanamadığı zaman da üretimi bırakıyor. Hunat adı altında direkt çiftçiden halka düşüncesi ile A sınıfı hammadde A sınıfı mamul madde ile doğallıktan ödün vermeden üretime başlayarak hem Hunat Süt ile küçük üreticiyi desteklemiş olacağız hem de halkımızın sofralarının lezzetini artırmış olup aynı zamanda da halkımızın sağlığını korumuş olacağız. Birliğimize üye olan yaklaşık bin 300 kişi de Hunat Süt'ün doğrudan ortağı olacak. İlerleyen süreçte Kayseri kırsalını hareketlendirecek ve üreticinin kaybettiği umudu tazeleyeceğiz."







