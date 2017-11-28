Kayyum atanan şirkette toplu iş sözleşmesi imzalandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyondan sonra yöneticileri tutuklanan ve kayyum atanan Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'de toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Acıpayam ilçesinde bulunan şirkete atanan kayyum heyeti ile HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin arasında fabrikada çalışan bin 50 işçiyi kapsayan 2 yıl süreli 1. dönem toplu iş sözleşmesinin imzaları atıldı.



Törende konuşan Aynes Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Nail Çamcı, Aynes'in Türkiye'de 500, Denizli'de 12 büyük şirket arasında yer aldığını söyledi.



Aynes'in gıda alanında bir numara olduğunu belirten Çamcı, şirketin sektörde 5'inci sırada bulunduğunu, 30 yıldır yem, 20 yıldır da süt sektöründe hizmet gösterdiğini belirtti.



Şirketin 2016 yılında iflas erteleme aldığına dikkati çeken Çamcı, "Ödeme güçlüğü çeken bir şirketti. Bol borç yükü vardı. Ancak 2016 yılının aralık ayında 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ yapılanmasından dolayı yöneticiler tutuklanmışlardır. Sonra kayyum atandı. Bize 'Buralar milli servet, siz basiretli birer tüccarsınız, istihdamın asla bozulmasını istemiyoruz, çalışan insanlarımız mağdur olmasın, tedarikçilerimiz mağdur olmasın' dediler. Bölgede fabrikaya süt, malzeme verenler asla mağdur olmasınlar, ekonomi bozulmasın diye 'yönetin' diyorlar." ifadelerini kullandı.



- "Aynes bir ilki yaşadı"

Çamcı, şirketin sektördeki faaliyetlerinin normal olarak devam ettiğini vurgulayarak, "Süt aldığımız firmalara ödemelerimiz 4 aylık iken, biz bunu bir aya kadar indirdik. Borçları hızla ödemeye devam ettik. Personelimiz ayın 15'inde maaşlarını almakta zorlanıyorlardı. Biz geldikten sonra bir gün dahi maaşlarında aksama olmadı, erken ödemeye başladık." dedi.

"Kayyum atanan şirketler arasında Aynes bir ilki yaşadı. HAK-İŞ'e bağlı sendikayla toplu iş sözleşmesi imzaladık." ifadelerini kullanan Çamcı, şöyle devam etti:

"Biz kurumsal firmayız. Kurumsal firmalarda da sendika sözleşmesi olur. İşçilerin yanında olacaksınız. Çalışanlarınızı hem kollayacaksınız hem de verim almaya çalışacaksınız. Bu nedenle yöneticiler olarak burada bir sendika olmasını istedik. Hem fabrikamız kazansın hem de işçilerimiz geleceğine dört elle sarılsın istedik. Herkes memnun biz de memnunuz bu işten."



HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Mehmet Şahin ise Türkiye'de ilk defa FETÖ'yle mücadele kapsamında kayyum tayin edilen bir şirkette sendikal görüşmelerin başarıyla sonuçlandığını dile getirdi.



Şahin, daha önce iflas sürecinde olan Aynes şirketinin bugün ayağa kalktığını anlatarak, görüşmelerin sonucunda imzalanan sözleşmenin herkese hayırlı olması dileğinde bulundu.



İmzalanan sözleşmelerde ilk defa yılda bir kez ikramiye uygulaması olacağını belirten Şahin, "Gece zamları, diğer sosyal hakların hepsi konuldu. Enflasyonun oldukça üzerinde yıllık refah artış payı ile birlikte imzaladık. Eğitim yardımları olacak." dedi.























