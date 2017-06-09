Kaza anı araç kamerasınca kaydedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki motosikletin otomobile arkadan çarpma anı, araç kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, bir araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde, Kuruçeşme D-100 karayolunda sol şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsü Adem Topuz’un (20), TEM otoyolu katılım yolundan önüne geçen otomobile arkadan çarpma anı görülüyor.
Bu arada 31 Mayıs'ta meydana gelen trafik kazasının ardından Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesine kaldırılan Topuz'un beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.