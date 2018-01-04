Kaza anını cep telefonuyla kaydetmiş

SAMSUN (AA) - Samsun'un Atakum ilçesinde biri çocuk 2 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili davanın görülmesine başlandı.

Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Halit Çalıkoğlu ile kazada hayatını kaybeden Baran Yavuz ile yaralanan Ayaz Yavuz'un annesi Nurhan ve babası Murat Yavuz, yaşamını yitiren Duran Yaman'ın kızı Serpil Yaman "müşteki" sıfatıyla hazır bulundu.

Sanık Çalıkoğlu, savunmasında, olay tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla alışverişe gitmek için 34 UK 4317 plakalı otomobiliyle Bafra istikametine doğru tek başına seyrettiğini söyledi.

Kavşaktan dönüp Samsun'a devam etmek istediğini ve sol tarafa baktığında uzaktan bir aracın geldiğini gördüğünü belirten Çalıkoğlu, "Bu araç geçtikten sonra yan yoldan ana yola geçmek için güvenlik şeridine kadar geldim. Araç geçtikten sonra tekrar karşıya geçmeye çalıştım. Gelen araba zikzak yaptı, korna sesi de duydum, araç virajı alamadı, bana vurdu." diye konuştu.

Kazada kusuru olmadığını öne süren Çalıkoğlu, tahliyesini talep etti.

Müşteki Murat Yavuz ise kaza sırasında araçta olmadığını, çocukları Baran'ın vefat ettiğini ve Ayaz'ın yaralandığını dile getirerek, sanıktan şikayetçi oldu.

Kaza sırasında araçta bulunduğunu anlatan müşteki Nurhan Yavuz da şunları kaydetti:

"Olay tarihinde kayınbiraderim İsmail Yavuz'un kullandığı araçla yanımda çocuklarım Baran ve Ayaz Yavuz'la arkada oturuyordum. Seyir halindeyken elimde telefonla oynuyordum. Şoför koltuğunun arkasındaydım. Bir anda sert bir vurma olayı oldu. Olayın şokundan nasıl olduğunu tam göremedim. Aracın ön kısmından karşı tarafta siyah aracın olduğunu gördüm. Hem kendi adıma hem de çocuklarım adına sanıktan şikayetçiyim."

Müşteki Serpil Yaman da sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

Müştekilerin avukatı Sebahattin Ersin de kazada hayatını kaybeden Dursun Yaman'ın cep telefonuyla kaza anını kaydettiğini belirterek, görüntüleri mahkeme heyetine CD halinde sundu.

Sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

- Kaza anını saniye saniye kaydetmiş

Cep telefonu kayıtlarında sürücünün yanındaki koltukta oturan Duran Yaman'ın, etrafı cep telefonunun kamerasıyla çektiği görülüyor.

Yan yoldan çıkan otomobile çarpma anının da bulunduğu görüntüde, kayıt bir süre daha devam ediyor.

- Trafik kazası

Atakum ilçesinde 4 Eylül 2017'de, İsmail Yavuz idaresindeki 48 L 5076 plakalı otomobil, İncesu mevkisinde yan yoldan çıkan Halit Çakıroğlu'nun kullandığı 34 DK 4317 plakalı otomobille çarpışmış, savrularak refüj ve aydınlatma direğine çarpan 48 L 5076 plakalı otomobildeki 4'ü çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

Sağlık ekiplerince, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan "Baran Yavuz" isimli çocuk ile Duran Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, İsmail, Kamile, Ahmet Can, Ayaz ve Nuran Yavuz ile Serpil Yaman yaralanmıştı.

Sürücü Çakıroğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.