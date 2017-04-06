"Kaza haritası" Antalya'daki ölümlü kazaları yüzde 34 azalttı

ANTALYA (AA) - SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce hazırlanan kaza haritası değerlendirilerek alınan önlemler sayesinde kentte 2016'da geçen yıla göre ölümlü kazalarda yüzde 34,1, ölüm sayısında da yüzde 30,7 azalma sağlandı.

Trafikten Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Cem Gencer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "turizmin başkenti" bilinen Antalya'da, özellikle yaz aylarında artan trafik yoğunluğuna çözüm bulmak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Antalya'da ortalama 2,3 kişiye bir araç düştüğünü, bu rakamın İstanbul ve İzmir gibi büyük illerin de önünde olduğuna dikkati çeken Gencer, kente araçlarıyla gelen yerli ziyaretçiler, yaz aylarında yabancı turistlerin ulaşımını sağlayan araçlar ve yaş sebze meyve nakliyesi yapılan kamyonların araç yoğunluğunu katladığını anlattı.

- "Bazı kavşaklardaki kazalarda yüzde 60'a varan düşüşler sağladık"

Kent sakinleri ve turistlerin trafikteki güvenli yolculuklarından sorumlu olduklarını vurgulayan Gencer, bu nedenle kentin "kaza haritasını" çıkardıklarını dile getirdi.

Gencer, kentteki ölümlü ve yaralamalı kazaları GPS ile harita üzerinde işaretlediklerini kaydederek, şu bilgileri verdi:

"Bunların hepsini bir haritada topluyoruz. Değerlendirmesini yapıyoruz. Kaza raporlarını tek tek değerlendirerek nedenlerini araştırıyoruz. Yolun fiziksel yapısından kaynaklı hataları ilgili kuruluşlarla görüşüp düzenlemeler yaptık. Kullanıcı hatalarından kaynaklı kazaların oluştuğu yerdeki denetimlerimizi artırdık. Aşırı hız nedeniyle oluşan kazaların olduğu yere radar kontrolleri, ışık ihlali yapılan yerlere de sivil görevliler koyarak denetimler yaptık.

Örneğin, kaza haritasına bakarak bazı ışıkların sürelerini artırdık. Bazı kavşaklardaki kazalarda yüzde 60'a varan düşüşler sağladık."

- Ölüm sayısında yüzde 30,7'lik düşüş

Gencer, kaza haritasını değerlendirerek aldıkları önlemlerle kaza sayısını da düşürdüklerini söyledi.

"2016 yılında Antalya'da 6 bin 283 trafik kazası yaşandı." diyen Gencer, şunları ifade etti:

"54 ölümlü kazada 70 kişi hayatını kaybetti. 2015 yılında ise 82 ölümlü kazada 101 kişi hayatını kaybetmişti. Kaza haritası ile 2016 yılında bir önceki yıla göre ölümlü kaza sayısında yüzde 34,1'lik, ölüm sayısında yüzde 30,7'lik, yaralamalı kaza sayısında yüzde 2'lik, yaralı sayısında da yüzde 4'lük düşüş yaşandı."

Gencer, Antalya'daki trafik güvenliğinin dünyada turizmle tanınan diğer kentlerle ya aynı ya da daha iyi noktada olduğuna işaret ederek, "Yıllık ortalama 12 milyon turistin geldiği Antalya'da trafik düzenini sağlamak adına birçok çalışma yapıyoruz. Antalya'da önceliğimiz ceza kesmek yaklaşımı değil. Önceliğimiz kazaların oluş nedenini azaltmak." değerlendirmesinde bulundu.

Antalya'da trafiğin en yoğun olduğu saatte bile kentin en uzak noktasına 45 dakikada gidilebildiğine dikkati çeken Gencer, önceliklerinin insanların güvenli şekilde evlerine ulaşması olduğunu sözlerine ekledi.