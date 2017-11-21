Kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı

ADANA (AA) - Adana'da kontrolden çıkarak ağaçlara çarptıktan sonra ikiye ayrılan araçtaki 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Dr. Mithat Özsan Bulvarı Çukurova Üniversitesi yakınında Nevzat Tümer yönetimindeki 80 BC 154 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarptı.
Kazada ikiye ayrılan araçta bulunan sürücü Tümer ile 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayı haber alan polis ekipleri de olay yerine gelerek incelemede bulundu.