Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Arakan Senegal jantel lavender
ÇKP Kongresi yapılıyor
ÇKP Kongresi yapılıyor
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Doluluk yüzde 90'lara ulaştı
Bayburt'a ne yapsak azdır
Bayburt'a ne yapsak azdır
Artık dünyaya açıldı
Artık dünyaya açıldı
Dünyadan az tüketiyoruz
Dünyadan az tüketiyoruz

Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki...

Kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 3 yaralı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir araçla çarpışan otomobilin ikiye bölündüğü kazada 3 kişi yaralandı.

Faik Yılmaz idaresindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu karayolunun Sarıyonca köyü mevkisinde İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 UA 472 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücü ile beraberindeki Kadir ve Necla Yılmaz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Devrekani ve Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KastamonuTrafik Kazası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5