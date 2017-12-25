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Kaza yapan otomobilde 31 kilo eroin bulundu

- Giresun'da dün gece polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters şeritte başka otomobille çarpışan araçta 31 kilogram eroin ele geçirildi - Kazada ağır yaralanan diğer aracın sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Kaza yapan otomobilde 31 kilo eroin bulundu

GİRESUN (AA) - Giresun'da, dün gece polisten kaçarken girdiği ters şeritte kazaya yol açan otomobilde 31 kilogram eroin ele geçirildi.

Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve girdiği ters şeritte başka bir otomobille çarpışan A.V'nin kullandığı 63 FL 458 plakalı otomobili, emniyet garajına çekti.

Polisin arama yaptığı otomobilde, bagaj ve gizli bölmelere saklanmış 31 kilogram eroin ele geçirildi.

Öte yandan, kaçarken ters şeride giren aracın çarptığı 28 DA 693 plakalı otomobilin sürücüsü Alper Nebil, tedavi gördüğü Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan İran uyruklu A.V, gözaltına alındı.

A.V'nin, 63 FL 458 plakalı otomobille Ağrı'dan İstanbul'a uyuşturucu götürmeye çalıştığı belirlendi.

Bir ihbarı değerlendiren Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yaptığı tespit edilen A.V. yönetimindeki 63 FL 458 plakalı otomobili, Karadeniz Sahil Yolu'nun Aksu Mahallesi mevkisindeki Bölge Trafik Şube Müdürlüğü önünde durdurmak istemiş, sürücünün, "dur" ihtarına uymayarak kaçması üzerine aracı takibe almıştı. Giresun Limanı kavşağına geldiğinde ters şeride girerek kaçmayı sürdüren otomobil, Giresun Emniyet Müdürlüğü karşısında Alper Nebil yönetimindeki 28 DA 693 plakalı otomobille çarpışmış, kazada her iki sürücü de yaralanmıştı.


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