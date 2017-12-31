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Kaza yapan yaralı sürücü ambulanstan kaçtı

- Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi edildiği ambulanstan inerek olay yerinden uzaklaştı

Kaza yapan yaralı sürücü ambulanstan kaçtı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi edildiği ambulanstan kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Hilmi Kadir Öznuh yönetimindeki 39 T 0061 plakalı taksi, Karahıdır Mahallesi Edirne Caddesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen plakasız bir motosiklet ile çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü tedavi etmek üzere ambulansa aldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sırasında motosiklet sürücüsü, ambulanstan inerek kaçtı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede el fenerleri yardımıyla bir süre aradıkları yaralı sürücüyü bulamadı.

Taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.


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