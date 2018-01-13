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Kazada alev alan otomobilin sürücüsü öldü

- Başkentte kontrolden çıkıp güvenlik kulübesi ve ağaçlara çarparak devrildikten sonra alev alan otomobilde sıkışan sürücü yaşamını yitirdi

Kazada alev alan otomobilin sürücüsü öldü

ANKARA (AA) - Ankara'da devrilen otomobilde sıkışan sürücü, aracın alev alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 06 KM 818 plakalı otomobil, Gölbaşı'ndan Kızılay istikametine giderken kontrolden çıkarak Mevlana Bulvarı'nda bir otomobil firmasına ait binanın bahçesindeki güvenlik kulübesi ile ağaçlara çarptı. Daha sonra devrilen araçta yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri güçlükle söndürdü.

Otomobilde sıkışan ve yanarak can veren sürücünün cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri ölen sürücünün kimlik bilgisinin tespiti için çalışma başlattı.

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