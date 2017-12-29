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Kazada devrilen traktörün römorkundaki arpa yola saçıldı

- Şanlıurfa'da otomobilin çarptığı traktörün römorkundan yola saçılan arpa, ulaşımın aksamasına neden oldu

Kazada devrilen traktörün römorkundaki arpa yola saçıldı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, otomobilin çarptığı traktörün römorkunda yüklü arpanın etrafa saçılması sonucu yol bir süre trafiğe kapandı.

Yusuf Akkuş idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa karayolunun 12. kilometresinde, önünde seyreden Adem Akbaş'ın kullandığı 63 YN 365 plakalı arpa yüklü traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen traktörün römorkundaki arpa yola saçıldı. Bir süre trafiğe kapanan yol, arpanın vatandaşlarca başka bir traktöre yüklenmesi sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Fransa'dan Şanlıurfa'ya tatile geldiği öğrenilen Akkuş, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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ArpaOtomobilSuruçşanlıurfaTraktör
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