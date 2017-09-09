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Kazada ikiye bölünen araçtan yaralı kurtuldu

- Başkentte bir sürücü, otomobilinin ikiye bölündüğü trafik kazasından yaralı olarak kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı

Kazada ikiye bölünen araçtan yaralı kurtuldu

ANKARA (AA) - Ankara'da bir sürücü, otomobilinin ikiye bölündüğü trafik kazasından yaralı olarak kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle'de İvedik ile Ahmet Refik caddelerinin kesişiminde iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

Kazada, Murat E. idaresindeki 06 U 1939 plakalı otomobil ikiye ayrıldı. Bu araçtan yaralı olarak çıkarılan Murat E, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya karışan 06 AY 5270 plakalı aracın sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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Ahmet Refik Caddesiİkiye Bölünen Otomobilİvedik CaddesiTrafik KazasıYenimahalle
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