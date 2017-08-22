Kazada ölen futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

MANİSA (AA) - Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Yunusemre Belediyespor'un futbolcusu Samet Algu, son yolculuğuna uğurlandı.



Manisa Süper Amatör Küme takımlarından Yunusemre Belediyespor'un futbolcusu Samet Algu (25) için Yunusemre İlçesi Şeyh Fenari Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Algu’nun yakınları, arkadaşları ve kentteki spor camiasının ileri gelenleri katıldı. Taziyeleri Algu’nun babası Osman Algu, annesi Selma Algu ve kardeşi Melih Algu kabul etti.

Baba Algu, tabut üzerine konulan oğlunun formasını öperek bağrına bastı.



Amatör futbolcunun bir yıllık eşi Merve Algu, törende sinir krizi geçirdi.



Kılınan namazın ardından Algu'nun cenazesi defnedilmek üzere Kırtık Mezarlığı'na kaldırıldı.



Genç futbolcunun 2 ay önce baba olduğu öğrenildi.

- Olay

Dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar - İzmir karayolu asri mezarlık yakınlarında Samet Algu yönetimindeki 45 EK 160 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek Ahmet Akbaş (23) yönetimindeki 03 RC 400 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada sürücüler Algu ve Akbaş ile Algu’nun aracındaki takım masörü Sadık Çalış (26) ağır yaralanmıştı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılardan Algu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.