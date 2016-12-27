Kazada ölen öğrencinin organları 4 hastaya umut oldu

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobilin sinyalizasyon direğine çarpması sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Hilal Yiğit'in böbrekleri ve karaciğeri, 4 hastaya nakledilmek üzere alındı.

Ordu Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşen Yiğit'in doktorlarının görüştüğü ailesinin onay vermesi üzerine organ nakli işlemlerine başlandı.

Sağlık Bakanlığına ait uçakla Malatya'dan gelen ekiplerin, öğrencinin iki böbreği ve karaciğerini aldığı operasyon yaklaşık 5 saat sürdü. Daha sonra karaciğer ikiye bölünerek Malatya'daki iki hastaya, böbreğin biri Samsun'a, diğeri ise Trabzon'a gönderildi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı ve Organ Doku Nakli Koordinatörü Dr. Samet Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, organ bağışında bulunan aileye başsağlığı dileyerek, Hilal Yiğit'in 4 hastaya umut olduğunu söyledi.

Hilal Yiğit'in babası Murat Yiğit ise acılarının büyük olduğunu belirtti.

Bu durumu güç de olsa kabullenmek zorunda olduklarını ve kızının organlarının 4 kişide hayat bulacağını dile getiren Yiğit, şunları kaydetti:

"Kızım dışarıda ıslanmış kedi görse onu eve getirip kurutmaya ısıtmaya çalışırdı. Şimdi yavrum melek oldu. Elimizden kuş gibi uçup giderken geride yine kanatları devam edecek. Başka bedenlerde can olsun dedik ve organlarını bağışladık. Annelerinin umutla organ beklediği kişilere gidecek. Bizim çocuğumuz melek oldu. İnşallah kendisi cennette mükafatlandırılırken birilerine de dünyayı cennet edecek."

- "Arkasında koskocaman bir iyilik ordusu bıraktı"



Anne Zehra Yiğit de iyi bir insan olmanın, kızının tek ideali olduğunu ifade etti.

Kızının, arkasında bir sürü iyi arkadaş bıraktığını anlatan Yiğit, "Arkasında koskocaman bir iyilik ordusu bıraktı. Yavrum cennetlik, giderken bile iyiliğini yapıp gitti." diye konuştu.

Samsun'dan Giresun yönüne giden Efkan Büyük yönetimindeki 28 TR 275 plakalı otomobil, 24 Aralık'ta Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi mevkisinde sinyalizasyon direğine çarpmış, kazada sürücü Büyük'ün yanı sıra otomobilde bulunan Esra Bilkay, Hilal Yiğit ve Sina Nur Güney yaralanmıştı.

Yaralılardan Sina Nur Güney, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmiş, Ordu Devlet Hastanesinde tedavi gören Hilal Yiğit'in ise beyin ölümü gerçekleşmişti.