Kazada ölen patencinin hayalini arkadaşları gerçekleştirdi

KAYSERİ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de bir grup liseli patenci, trafik kazasında hayatını kaybeden arkadaşlarının hayalini gerçekleştirmek için harçlıklarını biriktirip paten turnuvası düzenledi.

Yaklaşık 3 hafta önce geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren 17 yaşındaki lise öğrencisi Bilal Berk Kırkpınar'ın yarım kalan hayaline arkadaşları sahip çıktı. Büyük bir tutkuyla patene bağlı olan Kırkpınar'ın arkadaşları Mehmet Şahin, Yunus Emre Demirci ve Batuhan Özdil, gencin paten turnuvası düzenleme hayalini hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Harçlıklarını biriktirerek, patene meraklı gençleri teşvik etmek ve arkadaşlarının hayalini gerçeğe dönüştürmek için turnuva düzenleyen grup üyeleri, sosyal medya üzerinden örgütlenerek etkinliğe katılım sağladı.

Kocasinan ilçesine bağlı Mimarsinan Parkı içerisindeki özel parkurda düzenlenen turnuvada toplanan patenci gençler, slalom, slide ve rampa atlayışı alanlarında hünerlerini sergiledi. 12-17 yaş grubundaki 15 patencinin katıldığı turnuva, izleyenlerin de beğenisini topladı.

Turnuva sonucunda birinci olan Mehmet Tosun'a (16) paten tekeri, ikinci Adnan Tosun'a (17) mp3 çalar ve üçüncü Ozan Uğurlu'ya (16) kulaklık hediye edildi.

Turnuvayı organize eden patenci gruptan Mehmet Şahin, birkaç arkadaşıyla sosyal medyada bir grup kurduklarını ve belirli bir kitleye ulaşarak kendilerini paten konusunda geliştirdiklerini aktardı.



Yaklaşık 4 yıldır patenle uğraştığını belirten Şahin, "Geçenlerde grup kurucularımızdan ve her zaman yanımızda olan kardeşimiz vefat etti. Onun da çok istediği yarışma vardı. Onun hayalini gerçekleştirdik, anısını yaşatmaya çalıştık. Amacımız pateni sadece buralarda kayıp kendi aramızda bir şey yapmak değil, asıl amacımız pateni Kayseri'de ve Türkiye'de bir spor haline getirmek." diye konuştu.

Trafik kazasında kaybettikleri arkadaşlarının en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

''Arkadaşımızın en büyük hayali olan bu turnuvayı gerçekleştirdiğimiz için onur ve gurur duyuyoruz. Bu yarışmanın olmasını çok istiyordu. Patene başladığımız günden itibaren en büyük hayalimiz buydu. Kayseri'de bir grup kurup bunu bizim bünyemiz adı altında geliştirmek en büyük hayalimizdi. En sonunda yarışmamızı yaptık, arkadaşımızın hayalini gerçekleştirdik. Bu bizi çok mutlu etti."