Kazakistan-Azerbaycan ilişkilerinin 25. yılı kutlandı

ASTANA (AA) - Azerbaycan'ın Astana Büyükelçiliği, Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenledi.

Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov'un ev sahipliğinde elçilik binasında verilen resepsiyona, Kazakistan’ı ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Gasanov’un yanı sıra Kazakistan’da faaliyet gösteren yabancı ülke büyükelçileri, diplomatlar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gasanov yaptığı konuşmada, Azerbaycan ile Kazakistan arasındaki ilişkilerin derin tarihi köklere, coğrafik yakınlığa, ortak din ve kültüre dayalı olduğunu belirtti.

Kazakistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğine dikkati çeken Gasanov, "Düzenli olarak yapılan ikili üst düzey görüşmeler, parlamentolar, bakanlıklar, medya, sivil toplum arasındaki etkin işbirliği yapıcı ortaklığın derinleşmesini sağlıyor." ifadesini kullandı.

Gasanov, üst düzey siyasi ilişkilerin ticari ve ekonomik işbirliğini olumlu etkilediğini, Azerbaycan’ın Kazakistan’a makine parçaları, yağlayıcı ve tarım ürünleri ihraç ettiğini, Kazakistan’dan da kimyasal maddeler, metal, elektrik donatımları ve başka ürünleri aldıklarını dile getirdi.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının faaliyete geçmesinin ve Kazakistan’daki Aktau Limanı'nın modernizasyonunun iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasını sağlayacağına dikkati çeken Gasanov, şunları kaydetti:

"Ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağlar ticaretle sınırlı kalmıyor. Yatırımcılarımız Kazakistan'a yatırım yapıyorlar. Toplam yatırım miktarı 200 milyon dolardan fazla. Günümüzde Kazakistan’da 800’den fazla Azerbaycan sermayeli firma çalışıyor. Azerbaycan’da da 70’ten fazla Kazak şirketi var."

Gasanov, iki ülkenin kültür ve eğitim alanlarında da etkin işbirliği yaptığını sözlerine ekledi.

