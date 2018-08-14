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Kazakistan ekonomisi yüzde 4 büyüdü

-Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov: -"Enflasyonist baskının zayıflaması, yüksek yatırım aktifliği ve ana sektörlerdeki olumlu dinamikler ekonominin büyümesini sağladı"

Kazakistan ekonomisi yüzde 4 büyüdü

ASTANA (AA) – Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov, bu yılın 6 ayında ülke ekonomisinin yüzde 4 büyüdüğünü kaydetti.

Suleymenov, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, 2018 yılının ocak-temmuz döneminde gayrı safi yurt içi hasıla büyümesinin yüzde 4’ü oluşturduğunu belirterek, “Enflasyonist baskının zayıflaması, yüksek yatırım aktifliği ve ana sektörlerdeki olumlu dinamik ekonomik gelişmeler büyümede etkili oldu". dedi.

Yıl başında enflasyon oranının yüzde 2,7’lerde olduğuna dikkati çeken Suleymenov, yıllık enflasyon oranının yüzde 5,9 olduğunu dile getirdi.

Suleymenov, 1 Ağustos tarihi itibarıyla Kazaksitan’ın uluslararası rezervlerinin 87,7 milyar dolara ulaştığını hatırlattı.

Kazakistan İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamada ise ocak-temmuz aylarında sanayi üretimin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 15 milyar 504 milyon tenge seviyelerine ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, bu yılın 6 ayında petrol üretiminin de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 45 milyon ton olduğu belirtildi.

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Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakanı Timur Suleymenov
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