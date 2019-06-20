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Kazakistan elektrik üretiminde yenilenebilirin payını artıracak

- Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: - "Toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2020'de yüzde 3, 2025'te yüzde 6 ve 2030'da yüzde 10'a çıkacak"

Kazakistan elektrik üretiminde yenilenebilirin payını artıracak
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NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, toplam elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin hali hazırdaki yüzde 1,3'lük payını 2020 yılında yüzde 3'e çıkaracaklarını belirtti.

Bozumbayev, düzenlediği basın toplantısında, ülkenin yeşil ekonomiye geçişine uygun olarak planlı bir şekilde yenilenebilir enerji alanını geliştirdiklerini ifade ederek, "Toplam elektrik enerjisi üretimindeki yenilenebilir enerjinin payı 2020'de yüzde 3, 2025'te yüzde 6 ve 2030'da yüzde 10'a çıkacak." dedi.

Beş yıl önce ülkede 177 megavat kapasiteli 35 yenilenebilir enerji santralin bulunduğuna işaret eden Bozumbayev, bugün toplam 679 megavat kapasiteli 74 santralin aktif halde olduğunu dile getirdi.

Bozumbayev, yıl sonuna kadar 10 yenilenebilir enerji santralinin daha devreye alınmasının planlandığına dikkati çekerek, bununla toplam kapasitenin 967 megavata ulaşacağını bildirdi.

Geçen yıldan itibaren, yenilebilir enerji projelerinin açık satış mekanizmasıyla seçildiğini vurgulayan Bozumbayev, "Bu mekanizma, proje, yatırımcı ve daha da etkin teknolojileri seçme sürecinin açık ve anlaşılır olmasını sağladı." diye konuştu.

Bakan Bozumbayev, eylül ayında güneş, rüzgar, hidro ve biyo kütleden elektrik üretecek toplam 255 megavat kapasiteye sahip çok sayıda santral için açık satış yapılmasının planlandığını kaydetti.



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Anahtar Kelimeler:
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev
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