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Kazakistan elektrikte yenilenebilir enerjinin payını artıracak

- Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev: - "Kazakistan'da 2020'de 2 bin 353 megavat kapasiteli 50 güneş, rüzgar, biyogaz ve hidroelektrik santrali devreye alınacak" - "2021-2023 yıllarında ise 857 megavat kapasiteli 36 tesis hizmete sunulacak"

Kazakistan elektrikte yenilenebilir enerjinin payını artıracak
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ASTANA (AA) – Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, 2020'de 2 bin 353 megavat kapasiteli 50 güneş, rüzgar, biyogaz ve hidroelektrik santralinin devreye alınacağını belirterek, "2021-2023 yıllarında ise 857 megavat kapasiteli 36 tesis hizmete sunulacak." dedi.

Bozumbayev, Karaganda eyaletinde inşa edilen 100 megavat kapasiteli "Saran" güneş enerjisi santralinin açılış töreninde konuştu.

Yenilenebilir enerjinin toplam elektrik enerjisi üretimindeki payını 2020'de yüzde 3'e, 2025'te yüzde 6'ya ve 2030'da yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bozumbayev, şöyle devam etti:

"Ülkede toplam 531 megavat kapasiteli 67 güneş, hidroelektrik, biyogaz ve rüzgar enerjisi santrali aktif durumda. 2020'de 2 bin 353,4 megavat kapasiteli 50 güneş, rüzgar, biyogaz ve hidroelektrik santrali devreye alınacak."

Bu kapasiteyi gelecek yıllarda daha da artırmayı hedeflediklerini söyleyen Bozumbayev, "2021-2023 yıllarında ise 857 megavat kapasiteli 36 tesis hizmete sunulacak." dedi.

Bakan Bozumbayev, bu hedeflere ulaşmak için yenilenebilir enerji sektörüne yatırım çekmeye çalıştıklarını, bu kapsamda 100 milyar tenge (283 milyon dolar) değerinde anlaşmalara imza attıklarını bildirdi.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik politikalarını sürdüreceklerini vurgulayan Bozumbayev, "Yatırımcılarla diyaloğa açığız ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kanadalı yatırımcılar tarafından yapılan "Saran" güneş enerjisi santrali, ülkedeki ikinci 100 megavatlık santral oldu.

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