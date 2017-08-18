Kazakistan ile Özbekistan arasında savunma işbirliği

TAŞKENT (AA) - Özbekistan ve Kazakistan savunma bakanlıkları arasında işbirliği planı imzalandı.Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kazakistan Savunma Bakanı Saken Casuzakov ile Özbekistanlı mevkidaşı Kabul Berdiyev, başkent Taşkent'te görüştü.Görüşmede, Özbekistan ile Kazakistan arasındaki askeri işbirliğini ele alan iki bakan, bölgedeki askeri-siyasi durumu gözden geçirdi.Görüşmenin ardından Berdiyev ve Casuzakov, iki ülke savunma bakanlıkları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesini öngören savunma işbirliği planını imzaladı.