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Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı arttı

- 2 ülke arasındaki yük taşımacılığı, yılın 9 ayında 2,5 kat artarak 766,9 bin ton oldu

Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı arttı
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ASTANA (AA) - Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığı hacmi, yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre 2,5 kat artarak 766,9 bin tona ulaştı.

Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi'nden (KTJ) yapılan açıklamada, KTJ Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpısbayev'in Kazakistan'ın Çin sınırındaki Horgos kentinde TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Veysi Kurt ile görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Alpısbayev’in görüşmede, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Koridoru'na yük taşımacılığının çekilmesiyle ilgili ortak çalışmaları güçlendirme ve 2020’ye kadar ülkeler arası konteyner taşımacılığı dahil yük taşımacılığını 5 milyon tona çıkarmayı önerdiği kaydedildi.

Tarafların, ortak anlaşmaların uygulanması için operatörleri belirleme konusunda mutabık kaldığı belirtilen açıklamada, çalışmaları, Kazakistan'ın KTZ Express şirketiyle TCDD Taşımacılık AŞ'nin koordine edeceği bildirildi.

Bu yılın ocak-eylül döneminde Kazakistan ile Türkiye arasındaki yük taşımacılığının 2,5 kat artışla 766,9 bin ton olduğu aktarılan açıklamada, Kazakistan'dan tahıl ve demir dışı metal ihracatının yükselmesinin iki ülke arasındaki yük taşımacılığının artmasına neden olduğu kaydedildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, geçen ay Türkiye’ye yaptığı ziyaret kapsamında düzenlenen Kazakistan-Türkiye Yatırım Forumu'nda, Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Anlaşma, Trans-Hazar Koridoru çerçevesinde iki ülke topraklarında transit potansiyelin, transit ve lojistik sistemin geliştirilmesini hedefliyor.


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Anahtar Kelimeler:
Yük Taşımacılığı
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