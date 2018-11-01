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Kazakistan, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 28. sırada

- Kazakistan, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında 28. sıraya yerleşti

Kazakistan, İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 28. sırada
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ASTANA (AA) – Kazakistan, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında bir önceki rapora göre 8 basamak yükselerek 28. sırada yer aldı.

Kazakistan Ulusal Ekonomi Bakan Yardımcısı Serik Jumangarin, düzenlediği basın toplantıda yaptığı konuşmada, dün yayımlanan Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde, 190 ülke arasında ülkesinin son 11 yılda 36 sıra yükselerek 28. sıraya yerleştiğini belirtti.

Kazakistan’ın İspanya, Fransa, İsviçre, Japonya gibi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkelerinin önüne geçtiğine işaret eden Jumangarin, ülkesinin “azınlık pay sahibi yatırımcıların korunması” endeksinde birinciliği koruduğunu, “anlaşmaların uygulanmasının sağlanması” endeksinde ise 2 basamak yükselerek 4. sıraya çıktığını kaydetti.

Jumangarin, Kazakistan'ın “inşaat için izinlerin alınması” endeksinde 17 basamak yükselerek, 32. sıraya çıktığını, “şirket kurma” endeksinde 36., “kredi alımında” 60., “uluslararası ticarette” 102. sırada olduğunu aktardı.

“Mülkiyet kaydı” endeksinde bir basamak gerileyerek 18., “vergilendirmede” ve “elektrik bağlatma” endekslerinde 6 basamak düşerek 56. ve 76. sırada yer aldığını sözlerine ekledi.

Kazakistan, bir yıl önceki İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde 36. sıradaydı.

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Dünya Bankasıİş Yapma Kolaylığı Endeksi
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