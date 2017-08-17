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Kazakistan Savunma Bakanı Casuzakov Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Kazakistan Savunma Bakanı Saken Casuzakov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüştü.Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkeye gelen Casuzakov'u...

Kazakistan Savunma Bakanı Casuzakov Özbekistan'da

TAŞKENT (AA) - Kazakistan Savunma Bakanı Saken Casuzakov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile görüştü.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev, resmi ziyaret için ülkeye gelen Casuzakov'u makamında kabul etti.

Mirziyoyev ve Casuzakov görüşmede, iki ülke arasındaki askeri ve teknik iş birliği konularında fikir alışverişinde bulundu.

Görüşme sırasında Casuzakov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in iyi dileklerini de Mirziyoyev'e iletti.

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Anahtar Kelimeler:
KazakistanÖzbekistanÖzbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
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