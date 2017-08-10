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Kazakistan-Türkiye İş forumu

- Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Hairov: - "Türkiye ile ilişkilerimizi daha da üst düzeye taşımamız gerekiyor"

Kazakistan-Türkiye İş forumu

ASTANA (AA) - Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Erlan Hairov, ülkede Türk vatandaşları için tüm iş imkanlarının oluşturulduğunu ve Türkiye ile ilişkilerin daha da üst düzeye taşınması gerektiğini söyledi.

Başkent Astana'da yapılan Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuarı çerçevesinde Kazakistan-Türkiye iş forumu düzenlendi.

Foruma Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Kazakistan Yatırım ve Kalkınma Bakanı Yardımcısı Hairov'un yanı sıra çok sayıda iş adamı katıldı.

Hairov, forumda yaptığı konuşmada, ülkede Türk vatandaşları için tüm iş imkanlarının oluşturulduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkileri daha da üst düzeye taşımamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'daki yatırımların devlet tarafından koruma altında olduğunu vurgulayan Hairov, birçok Kazak ve Türk şirketinin yoğun iş birliği içinde olduğunu dile getirdi.

Foruma katılan iş adamı Cüneyt Sayın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'ın hızla büyüdüğünü belirterek, inşaat işlerinin yoğun olduğunu ve peyzaj çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Sayın, "Bu noktadan biz de gerek kültür birliğimize gerekse geçmişe dayanarak özellikle kent mobilyaları, çocukların gelişiminde önem taşıyan çocuk oyun parkları, spor aletleri gibi kamu ve özel sektörde Kazakistan ile iş birliği yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Bu konuda Kazakistan’ın büyük potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Sayın, "Eğer devletler arasında lojistik, kur gibi problemler çözülürse iki ülkenin karşılıklı yatırım bazında çok hızlı gelişmeler kaydedileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye İklimlendirme Sanayi İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Poyraz da forumun önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin ürettiği Avrupa kalitesindeki ve rekabet edilebilir fiyattaki ürünlerini Kazakistan'a tanıtmaya çalıştıklarını ve forumun verimli geçtiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İş ForumuKazakistanTürkiye
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