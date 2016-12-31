Kazakistan yeni yıla girdi

ASTANA (AA) - Kazakistan’ın başkenti Astana’da yeni yılı çeşitli kültürel etkinlikler ve havai fişek gösterileriyle yeni yıl kutlandı.

Astana’nın önemli noktalarında yeni yıl renkli gösterilere sahne oldu. Bir alışveriş merkezinin bahçesindeki "Buz kenti" ziyaret eden yüzlerce kişi çocuklarıyla kayak yaparak eğlenirken, yerel sanatçılar da konser verdi.

Başkentteki Esil Nehri üzerinde kayak yapan halk, daha sonra havai fişek gösterilerini izlemek için toplandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, yeni yıla saniyeler kala devlet televizyonunda yaptığı konuşmada, 2016 yılın ülkesi için yoğun geçtiğini ifade ederek, yeni yılda da ülkesinin uluslararası etkinliklerin odak noktası olacağını söyledi ve Kazakistan halkına teşekkür etti.

Saat 00.00’ı gösterdiğinde yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Kazakistan halkı, yılbaşında 3 gün tatil yapacak.