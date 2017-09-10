Kazakistan’da 1. İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi

ASTANA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nin birinci gününde İİT ülkelerinin bilim ve teknoloji alanına yatırımın artırılması gerektiği vurgulanan Astana Deklarasyonu kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana Deklarasyonu'nun kabul edildiğini duyurdu.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında yatırımların artırılması çağrısı yapılan deklarasyonda, üye ülkelerin İİT'nin bilim, teknoloji ve inovasyon kalkınma programı önerilerinin 2026’ya kadar uygulanmasını kabul ettikleri belirtildi.

Deklarasyonda, İslam dünyasında kültür, eğitim ve bilimin daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulanırken, İİT ülkeleri arasında uzman istihdamının kolaylaştırılması, karşılıklı diplomaların kabul edilmesi, yeni teknoloji ve proje akımı alanlarında ortak siyasi mekanizmaların oluşturulmasının benimsendiği ifade edildi.

Ayrıca zirve çerçevesinde İslam dünyasında bilim adamları da ödüllendirildi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü Yusuf Yağcı'nın da olduğu 5 kişi ödül aldı.

Yağcı, ödüle, kimya alanındaki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

Zirve yarın sona erecek.



