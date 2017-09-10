Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Maçın ardından Sergio Agüero Ahmet Çakıroğlu
Renault, Volkswagen'i solladı
Liderliği Renault kaptı
Bodrum'da “Geleneksel 5. Balık Avı Festivali“
Balık Avı Festivali başladı
Plak Günleri başladı
Plak Günleri başladı
Bodrum caz yaptı
Bodrum caz yaptı
Esnaf sayısındaki artış sürüyor
Esnaf sayısındaki artış sürüyor

Kazakistan’da 1. İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi

- Zirvede İİT ülkeleri arasında bilim ve teknoloji alanında finansmanın artırılmasına vurgu yapılan Astana Deklarasyonu kabul edildi

Kazakistan’da 1. İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi

ASTANA (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'nin birinci gününde İİT ülkelerinin bilim ve teknoloji alanına yatırımın artırılması gerektiği vurgulanan Astana Deklarasyonu kabul edildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Astana Deklarasyonu'nun kabul edildiğini duyurdu.

Bilim, teknoloji ve inovasyon alanında yatırımların artırılması çağrısı yapılan deklarasyonda, üye ülkelerin İİT'nin bilim, teknoloji ve inovasyon kalkınma programı önerilerinin 2026’ya kadar uygulanmasını kabul ettikleri belirtildi.

Deklarasyonda, İslam dünyasında kültür, eğitim ve bilimin daha da pekiştirilmesi gerektiği vurgulanırken, İİT ülkeleri arasında uzman istihdamının kolaylaştırılması, karşılıklı diplomaların kabul edilmesi, yeni teknoloji ve proje akımı alanlarında ortak siyasi mekanizmaların oluşturulmasının benimsendiği ifade edildi.

Ayrıca zirve çerçevesinde İslam dünyasında bilim adamları da ödüllendirildi. Bu kapsamda, aralarında Türkiye'den İstanbul Teknik Üniversitesi Profesörü Yusuf Yağcı'nın da olduğu 5 kişi ödül aldı.

Yağcı, ödüle, kimya alanındaki çalışmaları dolayısıyla layık görüldü.

Zirve yarın sona erecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İİT Zirvesi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5