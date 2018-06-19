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Kazakistan'da 25. Dünya Madencilik Kongresi başladı

-Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek: - "Ana stratejik hedefimiz ham maddelerin mümkün olduğunca ülke içinde işlenmesidir. Bu hedef kapsamında, demir ve demir dışı metalürji ekonominin öncelikli sektörleri olarak belirlendi"

Kazakistan'da 25. Dünya Madencilik Kongresi başladı

ASTANA (AA) – Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, madencilik alanında ham maddelerin mümkün olduğunca ülke içinde işlenmesini hedeflediklerini söyledi.

Kasımbek, Astana'da başlayan 25. Dünya Madencilik Kongresi'nin açılışında yaptığı konuşmada, ülkenin maden ve metalürji alanında gelişmesinin önemine değinerek, söz konusu sektörün ülke ekonomisinde petrol ve doğalgaz sanayisinden sonra ikinci sırada geldiğini vurguladı.

Kazakistan’ın dünyanın 6. doğal kaynaklar zengini ülkesi olduğuna işaret eden Kasımbek, "Ana stratejik hedefimiz ham maddelerin mümkün olduğunca ülke içinde işlenmesidir. Bu strateji, Sanayi ve İnovasyon Gelişme Devlet Projesi çerçevesinde uygulanıyor. Bu hedef kapsamında, demir ve demir dışı metalürji ekonominin öncelikli sektörleri olarak belirlendi." dedi.

Madencilik ve metalürji sektörünün gelişmesinin uygun yatırım ortamının oluşturulmasına da yardımcı olduğunu belirten Kasımbek, yerel şirketlerle dünyanın lider konumundaki firmaları arasındaki iş birliğinin bunun göstergesi olduğunu kaydetti.

Uluslararası Organizasyon Komitesi Başkanı Marek Tsala’nın yanı sıra, 40 ülkeden bin 200’den fazla konuğun katıldığı etkinlikte, dünyadaki yenilikçi çözümler tanıtılarak madencilik alanındaki uzmanlarla deneyimler paylaşılacak. Kongrede ayrıca, sanayi güvenliğinin artırılması, çevre korunmasıyla ilgili önlemlerin iyileştirilmesi gibi konular ele alınacak.

Kongre çerçevesinde açılan "Madencilik, Cevher ve Mineral Üretimiyle Zenginleştirme Fuarı" da 21 Haziran tarihine kadar gezilebilecek.


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Dünya Madencilik Kongresi
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