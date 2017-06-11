Kazakistan'da 8. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Forumu

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'daki 8. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Forumu'nun ilk gününde sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş ve bu konuda ortak yaklaşımları yansıtan bakanlar bildirgesi imzalandı.

Kongre merkezinde düzenlenen foruma Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev, Kazakistan Enerji Bakanı Kanatbek Bozumbayev ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier'in yanı sıra 20 ülkeden enerji bakanları, 80 ülkeden enerji uzmanları ve uluslararası örgüt temsilcileri katıldı.

Forumun birinci gününde sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçiş ve bu konuda ortak yaklaşımları yansıtan bakanlar bildirgesi imzalandı.



Başbakan Sagintayev, forumun açılışında yaptığı konuşmada, Kazakistan'ın yeşil ekonomi reformları sayesinde 2050 yılında ülke ekonomisinde yüzde 3 büyüme beklendiğini belirtti.

Sagintayev, dünya ekonomisinin kalkınmasına ivme kazandıran ve çevrenin korunmasını sağlayarak enerji ile ekonomik kalkınma arasındaki dengeyi sağlayan küresel enerji piyasası için yeni modellere ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar yapılan sürdürülebilir kalkınma için enerji forumlarının ortaklık ve diyaloğa ivme kazandırdığına işaret eden Sagintayev, "Astana forumundaki mutabakatlarla enerji alanındaki tüm ilgili tarafların uzun vadeli iş birliğinin güçlendirileceğine inanıyoruz. Forumun bildirgesi de Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nın mirası olacak." ifadelerini kullandı.

Enerji Bakanı Bozumbayev da 4 gün sürecek forumda enerji güvenliği, ticaret, altyapı, enerjiyle iklimin karşılıklı ilişkisi, bölgesel yenilenebilir enerji konularının ele alınacağını, sürdürülebilir kalkınma yöntemlerinin tartışılacağını aktardı.

2020 yılında ülkenin geleneksel enerji kaynaklarının yüzde 3'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarının oluşturacağını ifade eden Bozumbayev, "2030 yılında yenilenebilir enerji payının yüzde 10, 2050 yılında da yüzde 50'ye çıkması öngörülüyor." dedi.

Forum kapsamında Kazakistan Enerji Bakanlığı ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki Burnoye güneş enerjisi santralinin genişletilmesinde iş birliği ve EBRD ile Burnoye güneş enerjisi şirketi arasında kredi anlaşmaları imzalandı.

8. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Enerji Forumu çarşamba gününe kadar devam edecek.



