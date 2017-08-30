Kazakistan'da Anayasa Günü

ASTANA (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, referandum yoluyla kabul edilen ülke anayasasının toplumun temel değerleri olan toplumsal ve siyasi birliği, uyumu ve istikrarı onayladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, 30 Ağustos Anayasa Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 22 yıl önce referandumla kabul edilen anayasanın, ülkedeki laik ve üniter devlet temelini güçlendirdiğini bildirdi.

Nazarbayev mesajında, anayasanın bağımsızlığın sağlam temeli, ülkenin başarılı kalkınması ve uluslararası otoritesinin garantörü olduğuna dikkati çekerek, "Anayasa toplumumuzun temel değerleri olan toplumsal ve siyasi birliği, uyumu ve istikrarı onayladı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev, anayasanın modernizasyon sürecinin gerçekleştirilmesinde, demokratik esasların pekiştirilmesinde, halkın refahının arttırılmasında ve ülkenin gelişmiş ülkeler kategorisine girmesi yolunda güçlü bir etken olduğunu vurguladı.

- Anayasa Günü

1991'de bağımsızlığını kazanan Kazakistan, ilk anayasasını 28 Ocak 1993'te kabul etmiş, anayasadaki bazı tutarsızlıklar nedeniyle 2 yıl sonra yeni anayasa yapma kararı almıştı. 30 Ağustos 1995'te mevcut anayasa referandumla kabul edilmişti. Ülkede resmi tatil ilan edilen Anayasa Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.