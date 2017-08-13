Kazakistan'da Astana Moda Festivali

ASTANA (AA) - Kazakistan’ın başkenti Astana’daki geleneksel Astana Moda Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Mega Silk Way Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen festivalde, giyim, takı ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere 60’a yakın marka halkın beğenisine sunuldu.

Yoğun ilgi gösterilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin organizatörlerinden Anna Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri festivalin amacının Kazakistan markalı moda ürünlerini desteklemek olduğunu dile getirdi.

Kazakistan’da yerel giysilere talebin arttığına dikkati çeken Most, “Gittikçe festivale katılan Kazak markalarının sayısı artıyor.” ifadelerini kullandı.

Most, Kazak markalarının kalite açısından yabancılarla rekabet edebilir güce sahip olduğunu söyleyerek, “Kazak markaları kalite açısından kendini kanıtlamıştır ve insanların yoğun ilgisini çekiyor.” diye konuştu.

Kazakistan’da kadınların milli tarzdaki giysi, takı ve aksesuarlara önem verdiğine işaret eden Most, festivalde Kazakların yanı sıra Orta Asya’nın diğer ülkelerinin de milli tarzlarının kullanıldığını sözlerini ekledi.