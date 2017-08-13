Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam adana süper lig sanal koruma
Türk malını TTG tanıtacak
Türk malını TTG tanıtacak
Kadın avukat sayısı 2 kat arttı
Kadın avukat sayısı 2 kat...
e-hırsızlık uyarısı
e-hırsızlık uyarısı
Engellilere ithal araç kolaylığı
Engelliye araç kolaylığı
MESS Genel Sekreteri oldu
MESS Genel Sekreteri oldu

Kazakistan'da Astana Moda Festivali

- Festivalde giyim, takı ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere 60’a yakın marka halkın beğenisine sunuldu - Festivalin organizatörlerinden Most: - "Kazak markaları kalite açısından kendini kanıtlamıştır ve insanların yoğun ilgisini çekiyor"

Kazakistan'da Astana Moda Festivali

ASTANA (AA) - Kazakistan’ın başkenti Astana’daki geleneksel Astana Moda Festivali'nde renkli görüntüler oluştu.

Mega Silk Way Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen festivalde, giyim, takı ve kozmetik ürünleri başta olmak üzere 60’a yakın marka halkın beğenisine sunuldu.

Yoğun ilgi gösterilen festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Festivalin organizatörlerinden Anna Most, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl düzenledikleri festivalin amacının Kazakistan markalı moda ürünlerini desteklemek olduğunu dile getirdi.

Kazakistan’da yerel giysilere talebin arttığına dikkati çeken Most, “Gittikçe festivale katılan Kazak markalarının sayısı artıyor.” ifadelerini kullandı.

Most, Kazak markalarının kalite açısından yabancılarla rekabet edebilir güce sahip olduğunu söyleyerek, “Kazak markaları kalite açısından kendini kanıtlamıştır ve insanların yoğun ilgisini çekiyor.” diye konuştu.

Kazakistan’da kadınların milli tarzdaki giysi, takı ve aksesuarlara önem verdiğine işaret eden Most, festivalde Kazakların yanı sıra Orta Asya’nın diğer ülkelerinin de milli tarzlarının kullanıldığını sözlerini ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Astana Fashion Festival
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5