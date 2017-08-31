Kazakistan'da Geleceğin Enerji Günü Kadınlar Forumu

ASTANA (AA) – Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova, "Kadın, temiz ve yaratıcı enerjiye sahiptir. İnsanlığın ve yeşil ekonominin kalkınması ve alternatif enerjinin kullanılması için özel katkı sağlamalıyız." dedi.

Kazakistan'da, Astana EXPO 2017 Uluslararası Enerji Fuarı çerçevesinde "Geleceğin Enerji Günü Kadınlar" konulu forum düzenlendi.

Kazakistan Devlet Sekreteri Gülşara Abdıkalikova başkanlığında düzenlenen foruma, Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov, Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Çolpon Sultanbekova, Rusya Federasyonu Federal Meclisi Konseyi Başkan Yardımcısı Galina Karelova, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Betsy Nelson ve Küresel Kadın Zirvesi Başkanı Irene Natividad'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Forumun gündemini, alternatif enerji ve yeşil ekonomi alanındaki yenilikçi düşüncelerin hayata geçirilmesinde kadının rolü oluşturdu.

Abdıkalikova, burada yaptığı konuşmada, dünyada istikrarlı ve kapsamlı kalkınma sürecinde kadınların önemli rol oynadığını belirterek, "Kadın, temiz ve yaratıcı enerjiye sahiptir. İnsanlığın, yeşil ekonominin kalkınması ve alternatif enerjinin kullanılması için özel katkı sağlamalıyız." dedi.

Yeşil ekonomi alanında kadın potansiyelinin artırılması gerektiğine dikkati çeken Abdıkalikova, bu alanda kadın girişimciliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Abdıkalikova, Kazakistan'ın Astana Expo 2017 Uluslararası Enerji Fuarı'nı gerçekleştirmekle dünya ekonomisinin kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, "BM himayesindeki Astana Uluslararası Yeşil Teknoloji ve Yatırım Projeler Merkezinin kurulması Expo'nun somut ekonomik kalkınmasının göstergesi olacak." diye konuştu.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Abdrahmanov da BM'nin, ancak kadınların katkısıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşacağını söyledi.

Enerji sektörü dahil olmak üzere tüm alanlarda kadın katılımının artırılması gerektiğine işaret eden Abdrahmanov, "Devlet ile iş veya sivil toplum arasındaki sıkı ortaklık enerji devrimini teşvik etmelidir." dedi.

Bakan Abdrahmanov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in siyasi, ekonomik ve teknolojik süreçlerde kadın-erkek eşitliği konusunda kararlı olduğunu aktararak, "Yeşil kredilendirme sistemi ve yeşil projelerde kadın katılımının artırılması, kadınlar için geniş imkanlı etkin yeşil iş modelinin geliştirilmesini sağlayacak." ifadesini kullandı.



