Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Kazakistan'da halk oylamasında 4 bin 443 seçmen oy kullanacak

ASTANA (AA) - Kazakistan'da anayasa değişikliği halk oylaması için 8-9 Nisan tarihlerinde 4 bin 443 seçmen oy verecek.AK Parti Kazakistan Seçim Koordinasyonu Başkanı Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği halk...

Kazakistan'da halk oylamasında 4 bin 443 seçmen oy kullanacak

ASTANA (AA) - Kazakistan'da anayasa değişikliği halk oylaması için 8-9 Nisan tarihlerinde 4 bin 443 seçmen oy verecek.

AK Parti Kazakistan Seçim Koordinasyonu Başkanı Samet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasa değişikliği halk oylaması için Kazakistan'ın Astana, Almatı ve Aktau kentlerinde sandıkların kurulduğunu belirterek, "Halk oylamasında vatandaşlarımız oylarını 8-9 Nisan tarihlerinde, elçilik ve başkonsolosluklarda kurulan sandıklarda kullanabilecekler." dedi.

Almatı'da 2 bin 182, Astana'da 2 bin 14 ve Aktau'da 247 olmak üzere toplam 4 bin 443 seçmenin bulunduğunu ifade eden Aslan, AK Parti'nin her üç kente 3'er gözlemci göndereceğini ve oy kullanma sürecini takip edeceğini dile getirdi.

Aslan, "İlk defa bu yıl tüm yurt dışı, tek seçim bölgesi ilan edildi. Seçmen kaydı yurt dışı olan seçmenlerimiz istedikleri ülkede oylarını kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
AstanaHalk OylamasıKazakistanTürkiye
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5