Kazakistan’da İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi yapılacak

ASTANA (AA) – Kazakistan, ilk kez İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in 14-15 Nisan 2016’da İstanbul’daki İİT Zirvesi'nde sunduğu teklif üzerine zirve, Astana'da 10-11 Eylül'de düzenlenecek.

Zirveye, 57 İİT ülkesinden devlet başkanları ve başbakanların yanı sıra gözlemci ülkeler ve uluslararası örgütlerden 80'e yakın heyet katılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da zirveye katılması bekleniyor.

İİT ülkelerinin bilim ve teknolojiden sorumlu bakanlarının 9 Eylül’de bir araya geleceği zirvede konuk heyetler, 10 Eylül'de de Astana EXPO 2017 Fuarı'nın kapanış törenine katılacak.

Açıklamada, zirvenin İİT ülkeleri arasında bilim, teknoloji, inovasyon ve modernizasyon alanında iş birliğini geliştirmeyi, ayrıca İslam dünyasının potansiyelini pekiştirmeyi hedeflediği belirtilerek, zirve sonunda İslam dünyasının bilimsel ve teknolojik kalkınması için siyasi destek sürecini başlatan Astana Deklarasyonu'nun kabul edileceği ifade edildi.



