Kazakistan'da Noel Bayramı ayini

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Hristiyan aleminin Hz. İsa'nın doğumunu kutladığı Noel Bayramı dolayısıyla ayin ve konser düzenlendi.

Astana Katolik Kilisesinde, Piskopos Tomash Peta tarafından yönetilen ayinde İncil'den bölümler ve ilahiler okundu.

Ayinin ardından ziyaretçilere, Kazakistan Sanat Enstitüsü öğrencileri tarafından konser verildi. Kilise orgu ve akordeon gibi aletlerle klasik müzik eserlerini icra eden sanatçılar, izleyiciler tarafından alkışlandı.

Astana Katolik Kilisesi Piskoposu Peta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Noel'in Paskalya bayramından sonra Hristiyanların ikinci önemli bayramı olduğunu hatırlatarak, Kazakistan'da Katoliklerin Noel'i aile ortamında ve kiliselerde kutladıklarını aktardı.

Peta, Astana'daki kilisede, sabah erken saatlerden itibaren ayinlerin Rusça, Kazakça, yabancılar için de İngilizce ve Lehçe yapıldığını kaydetti.

Tüm dinlerin insanları barışa çağırdığının altını çizen Peta, "Allah'ı yüceltmeden barış olmaz. Allah'a inananlar ibadet etmelidir. Çünkü gerçek din ibadettir. İnsan doğru ibadet ederse terörist olmaz, birilerini öldüremez." diye konuştu.

Kazakistan'da Hristiyan nüfusun büyük çoğunluğu Ortodokslardan oluşurken ülkede 150 bine yakın Katolik bulunuyor. Kazakistan'ın 17 milyon olan nüfusunun yüzde 25'ini oluşturan Ortodokslar da Noel'i Jülyen takvimine göre 6 Ocak'ta kutlayacak.