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Kazakistan'da nükleer enerji santrali yapılması gündemde

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan’ın güney bölgesinde 2030'a kadar enerjide ortaya çıkması beklenen ilave kurulu güç ihtiyacının 2,7 gigavat olduğu belirtilerek, bunun karşılanabilmesi için nükleer enerji santrali yapılabileceği bildirildi....

Kazakistan'da nükleer enerji santrali yapılması gündemde
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NUR SULTAN (AA) - Kazakistan’ın güney bölgesinde 2030'a kadar enerjide ortaya çıkması beklenen ilave kurulu güç ihtiyacının 2,7 gigavat olduğu belirtilerek, bunun karşılanabilmesi için nükleer enerji santrali yapılabileceği bildirildi.

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, nükleer enerji santrali inşaatında Rusya dahil beş ülkenin teknolojilerinin incelendiği belirtildi.

Kazakistan'ın güney bölgesinde enerjideki kurulu kapasite açığının 2030'a kadar 2,7 gigavat olacağına işaret edilen açıklamada, "Bu açık, buhar ve gaz enerjisi, hidroelektrik ve nükleer enerji santrallerinin yapılması yoluyla kapatılabilecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, enerjide açığın kapatılması için nükleer enerji santralinin seçilmesi durumunda, kararın ülke yasaları çerçevesinde kamu tartışmaları yapıldıktan sonra alınacağı aktarıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Moskova’da yaptığı görüşmede, Kazakistan’da Rus teknolojileriyle nükleer enerji santrali inşa edilebileceğini belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Nükleer Enerji Santrali
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