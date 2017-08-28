Kazakistan'da radikalizmi önleme çalışmaları

ASTANA (AA) – Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev, radikalizm ve aşırılığın önlenmesi için yasal mevzuat oluştururken Türkiye dahil 50’ye yakın ülkenin deneyimini araştırdıklarını belirtti.

Ermekbayev, hükümet binasında radikalizm ve aşırılığın önlenmesi konulu basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Ermekbayev, haziran ayında cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ilgili düzenlemeyle ülkedeki dini propaganda ve dini kurumların kontrolünün daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

Kontrolün, radikalizm ve aşırı ideolojinin ülkeye girmesini engellemek için yapılacağına dikkati çeken Ermekbayev, aşırılık ve radikalizmin önlenmesi için 60’a yakın yasa değişikliği yapılacağını ifade ederek “Değişikliklerin amacı, dini birliklerin faaliyetlerinin şeffaflık seviyesini artırmak ve tüm vatandaşların haklarını korumak.” diye konuştu.

"Radikalizm ve aşırılığın önlenmesi için yasal mevzuat oluştururken Türkiye dahil 50’ye yakın ülkenin deneyimleri araştırıldı.” diyen Ermekbayev, ülkesinin tarihi, gelenek ve anlayışını temel alarak devlet ile din ilişkisi modelini geliştireceklerini belirtti.

Ermekbayev, bu yıl uzmanlarca 3 bine yakın internet sitesinin izlenip kontrolden geçirildiğini, bunlardan yasa dışı bilgi içerdiği tespit edilen bin 500’ünün bloke edildiğini sözlerine ekledi.