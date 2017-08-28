Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

Kazakistan'da radikalizmi önleme çalışmaları

- Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Ermekbayev: - “Radikalizm ve aşırılığın önlenmesi için yasal mevzuat oluştururken Türkiye dahil 50’ye yakın ülkenin deneyimleri araştırıldı” - “Düzenlemelerin amacı, dini birliklerin faaliyetlerinin şeffaflık seviyesini artırmak ve tüm vatandaşların haklarını korumak”

Kazakistan'da radikalizmi önleme çalışmaları

ASTANA (AA) – Kazakistan Din ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan Ermekbayev, radikalizm ve aşırılığın önlenmesi için yasal mevzuat oluştururken Türkiye dahil 50’ye yakın ülkenin deneyimini araştırdıklarını belirtti.

Ermekbayev, hükümet binasında radikalizm ve aşırılığın önlenmesi konulu basın toplantısı düzenlendi.

Bakan Ermekbayev, haziran ayında cumhurbaşkanı tarafından onaylanan ilgili düzenlemeyle ülkedeki dini propaganda ve dini kurumların kontrolünün daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

Kontrolün, radikalizm ve aşırı ideolojinin ülkeye girmesini engellemek için yapılacağına dikkati çeken Ermekbayev, aşırılık ve radikalizmin önlenmesi için 60’a yakın yasa değişikliği yapılacağını ifade ederek “Değişikliklerin amacı, dini birliklerin faaliyetlerinin şeffaflık seviyesini artırmak ve tüm vatandaşların haklarını korumak.” diye konuştu.

"Radikalizm ve aşırılığın önlenmesi için yasal mevzuat oluştururken Türkiye dahil 50’ye yakın ülkenin deneyimleri araştırıldı.” diyen Ermekbayev, ülkesinin tarihi, gelenek ve anlayışını temel alarak devlet ile din ilişkisi modelini geliştireceklerini belirtti.

Ermekbayev, bu yıl uzmanlarca 3 bine yakın internet sitesinin izlenip kontrolden geçirildiğini, bunlardan yasa dışı bilgi içerdiği tespit edilen bin 500’ünün bloke edildiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AşırılıkKazakistan Din Ve Sivil Toplum İşleri Bakanı Nurlan ErmekbayevRadikalizm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5