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Kazakistan'da ŞİÖ zirvesi

- Pakistan ve Hindistan ŞİÖ'ye tam üye oldu

Kazakistan'da ŞİÖ zirvesi

ASTANA (AA) - Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) devlet başkanları zirvesinde Pakistan ve Hindistan'ın örgüte tam üyeliği onaylandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliğinde Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan zirveye, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şefket Mirziyoyev, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yanı sıra Pakistan Başbakanı Navaz Şerif ve Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi katıldı.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşfer Gani, Moğolistan Cumhurbaşkanı Tsakhiagiin Elbegdorj'un gözlemcilik yaptığı toplantıda, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres de yer aldı.

Zirvede Pakistan ve Hindistan'ın ŞİÖ'ye tam üyeliği onaylandı, terörle mücadele bildirgesi ve aşırılıkla mücadele konvansiyonu imzalandı.

Çin zirvenin sonunda ŞİÖ dönem başkanlığını Kazakistan'dan devraldı.

ŞİÖ, 2001 yılında Kazakistan, Kırgızistan, Çin, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan tarafından kuruldu. Örgüt, üye devletler arasında siyasi, ticari, ekonomik, bilim, kültür, eğitim ve başka alanlarda karşılıklı iş birliği ve güveni pekiştirmeyi amaçlıyor.


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Anahtar Kelimeler:
HindistanPakistanŞanghay İşbirliği Örgütü
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