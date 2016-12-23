Kazakistan’da terörle mücadele yasası kabul edildi

ASTANA (AA) – Kazakistan’da son dönemde yaşanan terör saldırılarının ardından önlemlerin artırılmasını öngören düzenlemeler yasalaştı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in, daha önce parlamentoda kabul edilen ve terörizm ile radikalizme karşı mücadelede tedbirlerin artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren yasayı onayladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in talimatı üzerine terörizm ve radikalizmle mücadele yasasında yapılan düzenlemeler, terörizmin asıl finansman kanalları olan yasa dışı uyuşturucu trafiği, silah satışı ve göç alanında sıkı tedbirler öngörüyor.

Ulusal Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Marat Kolkobayev, parlamentoda düzenlemeleri açıklarken kullanıma hazır silahların satışının yasaklanacağını belirtmiş ve "Alınan önlemler, Aktöbe'deki gibi terör olaylarının tekrarlanmamasını sağlayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Aktöbe'de haziran ayında teröristlerin, önce bir silah dükkanına, daha sonra askeri birime silahlı saldırısı düzenlemesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.