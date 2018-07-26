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Kazakistan’da transit demiryolu konteyner taşımacılığı yüzde 52 arttı

- Bu yılın ocak-haziran döneminde Kazakistan’dan geçen transit demiryolu konteyner taşımacılığı hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 arttı

Kazakistan’da transit demiryolu konteyner taşımacılığı yüzde 52 arttı

ASTANA (AA) – Kazakistan’da bu yılın ocak-haziran döneminde transit demiryolu konteyner taşımacılığı hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 artarak, bin 861’i konteyner trenini oluşturdu.

Kazakistan Demiryolu Şirketinden yapılan yazılı açıklamada, yıl başından itibaren Kazakistan topraklarından bin 861 konteyner treninin geçtiğini ve bunun geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 52 fazla olduğu belirtildi.

Çin’den Avrupa’ya transit demiryolu taşımacılığının yüzde 38, Avrupa’dan Çin’e yüzde 55 arttığı ifade edilen açıklamada, Çin’den Özbekistan’a yüzde 66, Rusya’dan Özbekistan’a yüzde 86 ve Özbekistan’dan Rusya’ya yüzde 63 yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, Çin-Avrupa-Çin güzergahının toplam konteyner taşımacılığının yüzde 66’sını oluşturduğu ifade edilerek, bu yönde günde ortalama 7 konteyner treninin geçtiği, yoğun dönemlerde geçen konteyner tren sayısının günde 16’ya çıktığı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Transit Demiryolu Konteyner Taşımacılığı
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