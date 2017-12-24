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Kazakistan’da Türk Filmleri Haftası başladı

- Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: - "Kültür değer ve ürünlerimiz sadece kitaplarda kalmamalıdır. Biz kültür değerlerimizi her çeşit multimedya yoluyla çıkartmalıyız. Bu bizim için olmazsa olmaz elzem bir iştir" - AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Gündoğdu: - "Yıllar önce biz buradan Anadolu’ya gitmişiz, siz buralarda kalmışsınız. Bugünden itibaren 5 gün boyunca izleyeceğiniz filmlerde de gelenek, görenekler ve adetlerin bir ve beraberliğini göreceksiniz"

Kazakistan’da Türk Filmleri Haftası başladı

ALMATI (AA) – Kazakistan’da Türk Filmleri Haftası başladı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Yerli Düşünce Derneği iş birliğinde Almatı kentindeki bir sinema salonunda düzenlenen etkinliğin açılış törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, AK Parti Ordu Milletvekili ve Yerli Düşünce Derneği Başkanı Metin Gündoğdu ve Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Topçu, yaptığı konuşmada, kardeş ülkeler arasındaki köprüleri sinema yoluyla daha da kuvvetlendirmek için böyle bir etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in "geleceğe bakış, manevi yenilenme" hedefini belirlediğini söyleyen Topçu, bunun sadece Kazakistan için değil, Türk dünyası için bir hedefi olduğunu dile getirdi.

Topçu, "Kültür değer ve ürünlerimiz sadece kitaplarda kalmamalıdır. Biz kültür değerlerimizi her çeşit multimedya yoluyla çıkartmalıyız. Bu bizim için olmazsa olmaz elzem bir iştir.” ifadelerini kullandı.

Gündoğdu da Kazakistan’da önemli Türk sineması izleyicisi bulunduğunu kaydederek, “Yıllar önce biz buradan Anadolu’ya gitmişiz siz buralarda kalmışsınız. Bugünden itibaren 5 gün boyunca izleyeceğiniz filmlerde de gelenek, görenekler ve adetlerin bir ve beraberliğini göreceksiniz.” dedi.

Gündoğdu, Türk halkları arasındaki birlik ve beraberliğin daha da artırılması için kültürel faaliyetlerin çoğalması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Kore Savaşı'nda yer alan Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin başından geçen olaylardan esinlenilerek beyaz perdeye aktarılan, Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı "Ayla" filmi Kazak sinemaseverlerle buluştu.

Beş gün sürecek Türk Filmleri Haftası çerçevesinde "Dünyanın En Güzel Kokusu 2", "Kocan Kadar Konuş" filmleri ve çocuklar için de "Köstebekgiller" çizgi filmi gösterilecek.

Etkinlik, 27 Aralık Çarşamba günü "Dağ 2" filmiyle sona erecek.

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Türk Filmleri Haftası
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