Kazakistan’da Türk ve Güney Kore firmaları büyük yol inşaatına başladı Kazakistan’ın Almatı kentinde Türk ve Güney Kore firmalarının ortak projesiyle yürütülecek Büyük Almatı Çevre Karayolu (BAKAD) inşaatı başladı.

ASTANA (AA) – Kazakistan’ın Almatı kentinde Türk ve Güney Kore firmalarının ortak projesiyle yürütülecek Büyük Almatı Çevre Karayolu (BAKAD) inşaatı başladı.

Projenin açılış törenine Kazakistan Başbakan Yardımcısı Askar Mamin, Yatırım ve Kalkınma Bakanı Jenis Kasımbek, Türkiye’nin Almatı Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Türk-Kazak İş Adamları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Develioğlu ve TÜKİB üyelerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Kasımbek, yaptığı konuşmada, Türk ve Kore firmalarının ortak yapacakları projenin Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in talimatı üzerine gerçekleştiğini ve Almatı kenti için projenin büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Yol inşaatının başlaması için tüm hazırlıkların tamamlandığını dile getiren Kasımbek, “BAKAD, Almatı etrafındaki trafik akışının ve transit araç sayısının azaltılmasını sağlayacak, şehrin çevresel durumunu iyileştirecek.” dedi.

Türk firmaları Makyol İnşaat, Alsim Alarko ve Güney Kore’nin SK ve Korea Expressway Corporation firmaları arasında, toplam bedeli 150 milyar tengelik (yaklaşık 2 milyar 40 milyon TL) BAKAD projesi anlaşması şubat ayında imzalanmıştı.