Kazakistan'da uluslararası bisiklet yarışı

ASTANA (AA) - Kazakistan'da 15 ülkeden 20 takımın katılımıyla Astana EXPO 2017 International Criterium Uluslararası Profesyonel Bisiklet Yarışı yapıldı.
Başkent Astana'daki Bayterek Kulesi'nin etrafından gerçekleşen yarışta çeşitli ülkelerden bisikletçiler ve bazı ülkelerin milli takımları yer aldı.
Sporcular, yarışta Bayterek Kulesi'nin etrafındaki caddeler üzerinde, bir turu 1,6 kilometre olan 30-35 tur attı.
Yarışta birinciliği İngiliz sporcusu Ad Clancy, ikinciliği Nikolas Marini, üçüncülüğü Scott Shanderland kazandı.
Sporculara ödüllerini Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı, Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Başkanı Karim Masimov ve Astana Valisi Aset İsekeşev takdim etti.